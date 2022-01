Paternotte gaat kritische D66-fractie leiden: dat gaan ook de eigen ministers merken

Den Haag

Een langgekoesterde wens van Jan Paternotte gaat in vervulling. Het 37-jarige Kamerlid heeft tijdens zijn lange carrière bij D66 nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij ambitie heeft om de partij in enigerlei vorm te leiden. Een nieuwe D66-leider in de Tweede Kamer is nodig, omdat partijleider Sigrid Kaag en vicefractievoorzitter Rob Jetten sinds maandag minister zijn.

Als student was Paternotte voorzitter van de Jonge Democraten (2004-2005). Daarna werd hij beleidsmedewerker van D66-Europarlementariër Marietje Schaake. Vervolgens was hij elf jaar gemeenteraadslid en fractievoorzitter van D66 in Amsterdam (2006-2017). Onder zijn leiding won D66 in 2014 de gemeenteraadsverkiezingen, waardoor de PvdA voor het eerst sinds de T..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .