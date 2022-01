Vijlbrief: nog eens goed kijken naar gaswinning

Den Haag

Dat heeft hij gezegd na afloop van de eerste ministerraad van het net beëdigde kabinet Rutte IV. Afzwaaiend minister Stef Blok (Economische Zaken) liet vlak voor zijn vertrek weten dat in het lopende gasjaar mogelijk bijna twee keer zo veel gas nodig is uit Groningen dan eerder geraamd. Dat komt doordat een fabriek die buitenlands gas geschikt moet gaan maken voor binnenlandse consumptie, later klaar is dan gepland. Ook een hoger dan verwachte vraag uit Duitsland speelt mee. Vijlbrief noemt het zuur dat Blok die boodschap op de valreep moest brengen en vindt dat zijn voorganger op basis van de feiten een ‘keurige brief’ heeft afgeleverd. Maar hij legt zich er niet zonder meer bij neer. Hij wil ook snel in overleg met zijn Duitse ..

