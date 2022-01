Voor het eerst is er een staatssecretaris Digitalisering: hiermee moet ze aan de slag

Alexandra van Huffelen (D66) is de eerste staatssecretaris met digitalisering als expliciet benoemd beleidsterrein. Deze nieuwe portefeuille beslaat een reeks van onderwerpen die zo lang is, dat het makkelijk verdrinken lijkt. Toch kan de staatssecretaris wel degelijk iets doen.

Den Haag

Smalend kun je schrijven: het is 10 januari 2022 en voor het eerst staat er een bewindspersoon op het bordes met digitalisering als beleidsterrein, 34 jaar nadat de eerste internetverbinding in Nederland werd gemaakt. Smalend, want sinds begin jaren negentig werd de portefeuille ondergebracht bij andere bewindspersonen. In het aanstaande kabinet is het wel voor het eerst dat iemand expliciet staatssecretaris van Digitalisering is.

Alexandra van Huffelen (D66) krijgt de portefeuille, in de wat wonderlijke combinatie met Koninkrijksrelaties. Van wat ze precies gaat doen, zijn in het regeerakkoord alleen contouren zichtbaar: zo moet (in Europees verband) de marktmacht van grote Amerikaanse techbedrijven worden aangepakt, cybercrimina..

