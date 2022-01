De jeugdbescherming moet worden verbeterd. Is Van Ooijen klaar is voor die taak?

Den Haag

Een enkele bekende van Van Ooijen liet na het bekend worden van zijn voordracht op Twitter weten dat het niet mis was wat er in het coalitieakkoord van hem werd verwacht. Zoals gezondheidseconoom Xander Koolman. Hij wees erop dat het verbeteren van de jeugdbeschermingsketen een van de taken is, waarmee Van Ooijen geacht wordt aan de gang te gaan.

Na een melding over een onveilige thuissituatie bij Veilig Thuis kan het nu maanden tot wel anderhalf jaar duren voor de hulp echt op gang komt, blijkt uit onderzoek. In veel tot dusver verschenen rapporten valt daarom te lezen dat de veiligheidsinstanties en de jeugdzorg- en ggz-medewerkers als de wiedeweerga ‘integraal’ aan de slag moeten.

Of Van Ooijen klaar is voor zijn taak? CU-..

