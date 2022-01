Het nieuwe kabinet is diverser dan ooit - maar niet in alles

Den Haag

‘Dit is het meest diverse kabinet tot nu toe’, zegt politicoloog Floris Vermeulen van de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft zitten turven: niet eerder was er een kabinet dat voor de helft uit vrouwen bestaat, en dat twee ministers en een staatssecretaris met een migratieachtergrond kent. Hij juicht dat toe, want daardoor herkennen meer burgers zich in de politiek. ‘Politiek is vaak iets van witte, oudere mannen. Terwijl bijna één op de vijf Nederlanders een migratieachtergrond heeft. Dat geeft mensen het idee: als het er echt om gaat, is de politiek er niet voor mij. Het nieuwe kabinet kan de politieke betrokkenheid vergroten.’

Tom Louwerse van de Universiteit Leiden ziet dat partijen serieus werk gemaakt hebben van het zoeken ..

