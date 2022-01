Kabinet-Rutte IV is beëdigd • CDA’er Mona Keijzer gaat niet alsnog de Kamer in

Welkom in dit liveblog. Hier houden we je op de hoogte van de beëdiging van het nieuwe kabinet-Rutte IV.

Kort overzicht:

• Koning Willem-Alexander beëdigt vandaag zijn tweede kabinet sinds hij in 2013 koning werd.

• Rond 12:00 zal de koning samen met de nieuwe ministersploeg poseren voor de traditionele bordesfoto.

• Aanstaand minister van Financiën, Sigrid Kaag, is niet aanwezig. De leider van D66 heeft corona en zit in quarantaine.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .