Zo ziet de eerste dag van kabinet Rutte IV eruit

Het kabinet-Rutte IV staat de langste beëdiging te wachten die een nieuwe regering ooit ten deel viel. Maar liefst 29 ministers en staatssecretarissen maken maandagochtend hun opwachting bij Paleis Noordeinde in Den Haag. Tot en met 2012 gebeurde de beëdiging in Paleis Huis ten Bosch. Dat werd eerst verbouwd en is nu vanwege de coronamaatregelen te krap.

Mark Rutte, de minister-president, meldt zich daar om half elf. Die tekent dan, met Koning Willem-Alexander, in de Puttikamer de Koninklijke Besluiten waarmee de bewindspersonen van Rutte III ontslagen worden en die van Rutte IV worden benoemd. Tien minuten later, om tien over half elf, arriveren de ministers en staatssecretarissen per gemeenschappelijke bus. Vice-premier Sigrid Kaag zal niet aan boord zijn. Zij volgt de ceremonie vanuit huis, vanwege een coronabesmetting. Ze zal dus ook naast premier Rutte ontbreken op de traditionele bordesfoto.

Om vijf over elf begint in de Grote Balzaal de beëdiging van de ministers, die in twee groepen aantreden. Vijf minuten later is het de b..

