Dekker: onbekenden ook bij mijn huis

Ook demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) is weleens thuis opgezocht door onbekenden, zegt hij in het programma Spuigasten van Den Haag FM.

Den Haag

Volgens hemzelf was het incident niet zo ernstig als dat bij D66-leider Sigrid Kaag van vorige week, toen een man met een brandende fakkel voor haar huis stond. Maar ‘het is gewoon echt niet fijn’, benadrukt Dekker. De demissionair minister heeft aangifte gedaan van het voorval. Eerder wilde hij er niet in het openbaar over spreken. Wanneer het incident zich voordeed, zei hij niet. <

