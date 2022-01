Het kabinet-Rutte IV steekt nog net wat gelaagder in elkaar dan tot dusver bekend was. Zo mogen drie van de negen staatssecretarissen zich over de grens minister noemen.

Den Haag

Het gaat om Alexandra van Huffelen (D66, Koninkrijksrelaties en Digitalisering), Eric van der Burg (VVD, Asiel en Migratie) en Vivianne Heijnen (CDA, Infrastructuur en Waterstaat). Van Huffelen mag zich in het buitenland minister voor Digitalisering noemen, Van der Burg wordt dan minister voor Migratie en Heijnen is over de grens minister voor Milieu. De overige zes staatssecretarissen blijven ook in het buitenland staatssecretaris. Dat blijkt uit het verslag dat formateur Mark Rutte zaterdag uitbracht aan Vera Bergkamp, voorzitter van de Tweede Kamer en daarmee formeel opdrachtgever van de kabinetsformatie. In het verleden mocht de staatssecretaris van Economische Zaken of Buitenlandse Zaken zich in het het ..

