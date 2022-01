Ernst Kuipers gaat als beoogd minister van Volksgezondheid langs bij formateur Mark Rutte

Hij weet waar hij aan begint, Ernst Kuipers, vanaf maandag minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte IV. Dat kan van zijn voorganger Hugo de Jonge niet gezegd worden, dat hij wist waar hij aan begon die sprong aan het begin van de coronacrisis maar gewoon in een gat dat was ontstaan, en de samenleving was toen nog lang niet zo gepolariseerd als nu. En Kuipers weet ook heel goed waar hij over praat, met al zijn ervaring in de medische wereld als hoogleraar gastro-enterologie en baas van een academisch ziekenhuis.