Henk Staghouwer als minister van Landbouw en Visserij: een niet zo verrassende verrassing

Henk Staghouwer (ChristenUnie) is als de nieuwe minister van Landbouw en Visserij een van de verrassingen in het kabinet Rutte-IV. Hij doet zijn werk het liefst achter de schermen, al kan juist dat ook weleens voor problemen zorgen.

Groningen

Een beetje saai, soms zelf een beetje stug. Maar juist daardoor betrouwbaar. Een man die niet op de voorgrond hoeft te staan en er ook geen uitgesproken meningen op nahoudt. Iemand die altijd zoekt naar het compromis. Een ondernemer, die begrijpt dat er brood op de plank moet komen. Iemand die weet dat er behoorlijk wat moet veranderen in de landbouw en daarin zijn verantwoordelijkheid wil pakken. Kortom: een echte bestuurder, daarover zijn vriend en vijand het wel eens.

Het was voor veel mensen even fronsen toen de ChristenUnie Henk Staghouwer (59) naar voren schoof als de nieuwe minister van Landbouw en Visserij. Zo ook in Groningen, de enige Nederlandse provincie waar vrijwel niemand zijn naam hoefde te googelen. Staghou..

