Fakkelende christen-extremist Max van B. leert: Het demoniseren van politici neemt nu serieus religieuze, doodernstige vormen aan

‘Als je ziet wat ik in de brievenbus krijg, aan bedreigingen en zo – daar word je niet vrolijk van. De regering – en dat vind ik dus een bloody shame – helpt mee een klimaat te creëren van demonisering van mijn persoon. Als mij straks wat gebeurt, dan zijn zij medeverantwoordelijk. Dan kunnen ze niet hun handen ervanaf trekken in de zin van ‘Ja, ik heb die aanslag niet gepleegd...’ Je hebt het klimaat mede gecreëerd!’

Pim Fortuyn voelde dat hij in levensgevaar was, twintig jaar geleden, door hoe politieke tegenstanders over hem spraken. Nadat activisten hem een vuile ‘taart’ in het gezicht hadden geduwd, richtte hij zich rechtstreeks tot toenmalig premier Wim Kok. ‘Dit moet stoppen, deze demonisering. De heer Kok moet stoppen mij in een h..

