Kaag kiest voor de macht en wordt de eerste vrouw op Financiën

D66-leider Kaag wordt vicepremier en minister van Financiën in het nieuwe kabinet. Daarmee kiest zij voor de positie die haar naast premier Rutte binnen de ministerraad het meeste macht geeft. Het is voor het eerst dat D66 de minister van Financiën levert, Kaag wordt op het departement ook de eerste vrouwelijke minister.

Kaag maakte haar keuze vrijdag bekend. Het liefst had CDA-leider Wopke Hoekstra willen terugkeren op Financiën, maar D66 eiste de post op. Financiën wordt doorgaans bestierd door de tweede partij binnen een regeringscoalitie. Het is de manier om zeker te zijn dat er niets kan worden besloten zonder dat je als partij mee kan kijken. Omdat vrijwel elk politiek besluit gepaard gaat met nieuwe uitgaven of nieuwe inkomsten, speelt Financiën een rol in vrijwel alle belangrijke overleggen binnen het kabinet.

Dat is ook Kaags voornaamste overweging, meldt ze vrijdag in een verklaring aan het Algemeen Dagblad: ‘We hebben ambitieuze plannen voor de komende periode. Nederland staat voor grote..

