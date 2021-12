Vierde kabinet Rutte: VVD blijft domineren op asiel- en migratiebeleid

De VVD blijft ook in het komende kabinet het asiel- en migratiebeleid uitvoeren. De liberalen gaan sowieso het ministerie van Justitie en Veiligheid domineren, met Dilan Yeşilgöz als nieuwe minister.

Den Haag

De VVD lijkt zich als grootste partij opnieuw volop te willen profileren op het veiligheidsdossier, ondanks veel afgetreden VVD’ers op dit ministerie in het tweede kabinet-Rutte. De keuze voor Yeşilgöz is sowieso opvallend; zij heeft geen rechten, maar Sociaal Culturele Wetenschappen gestudeerd. Yeşilgöz krijgt een partijgenoot naast zich die staatssecretaris van Asiel en Migratie wordt, een post die de VVD al bijna tien jaar in handen heeft. Senator en voormalig Amsterdams wethouder Eric van der Burg wordt hiervoor naar voren geschoven, bevestigen bronnen na berichtgeving van diverse media.

RTL Nieuws meldt dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wordt..

