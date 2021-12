CU-bewindspersonen bekend: Schouten naar Armoedebeleid en Pensioenen, Staghouwer op Landbouw

ChristenUnie-politicus Henk Staghouwer (59) wordt de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij is nu gedeputeerde in de provincie Groningen.

Den Haag

Zijn partij draagt hem voor als opvolger van Carola Schouten (44), die op haar beurt minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen wordt in het nieuwe kabinet. Zij blijft vicepremier namens de ChristenUnie. Verder wordt de Utrechtse wethouder Maarten van Ooijen (31) de nieuwe staatssecretaris voor Jeugd en Preventie. Voor die post, nu in feite die van zijn partijgenoot Paul Blokhuis, koos de ChristenUnie voor verjonging.

De ChristenUnie heeft de namen donderdagmiddag bekendgemaakt. Staghouwer en Van Ooijen zijn nieuwe gezichten in de Haagse politiek. Staghouwer is al bijna negen jaar gedeputeerde in Groningen, waar hij zich onder meer met het een deel van het gasdossier bezighoudt. Daarvoor zat Staghouwer in Provinciale ..

