Nieuwe politiek? Die is er niet zomaar. ‘De politiek heeft een achteruitkijkspiegel nodig om te zien wat er mis ging’

Behalve corona, het klimaat en het woningtekort heeft het nieuwe kabinet nóg een grote opgave: zorgen dat burgers weer vertrouwen krijgen in de politiek. Na een bewogen jaar waarin het kabinet aftrad vanwege de toeslagenaffaire en demissionair premier Mark Rutte zwaar onder vuur lag vanwege aantekeningen van de toenmalige verkenners over een ‘functie elders’ voor Pieter Omtzigt, is het vertrouwen in de politiek bij burgers tot een dieptepunt gedaald.

Zes op de tien Nederlanders hebben (heel) weinig vertrouwen in de landelijke politiek, bleek eind september uit een peiling van Ipsos.

Reden genoeg voor een gesprek over oude en nieuwe politiek tussen Tweede Kamerlid Mirjam Bikker, wier partij na een eerder nee nu toch deel gaat uitmaken..

