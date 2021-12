Minister Van Engelshoven polst iedereen over De Vaandeldrager, behalve Baudet

Op vrijdag 3 december kregen alle fractieleiders een appje van de minister van cultuur, Ingrid van Engelshoven: ‘Wil je me even bellen?’ Wie dat deed, werd door haar bijgepraat over de voorgenomen aanschaf van een schilderij van Rembrandt: de Vaandeldrager. Bij thuiskomst lag er dan een aangetekend pakketje te wachten met uitgebreide informatie en een foto van het schilderij.

Koning Willem-Alexander en Koning Felipe VI voor de Vaandeldrager bij een tentoonstelling over Nederlandse en Spaanse Meesters in het Amsterdamse Rijksmuseum in 2019.Â

Den Haag

Alle fractieleiders? Nou ja, bijna allemaal. PVV-leider Geert Wilders kreeg geen bericht. In zijn plaats appte de minister cultuurwoordvoerder Martin Bosma. ‘Daar heb ik meer contact mee’, vertelde ze het AD. Het zou Bosma overigens niet belemmeren later fel van leer te trekken tegen de aanschaf. Saillanter was dat Thierry Baudet, de leider van Forum voor Democratie, als enige niet in het app-rondje van de minister werd opgenomen, zo laat de minister in het AD weten. ‘Vanwege de manier waarop de partij politiek bedrijft’, durfde ze niet op geheimhouding te vertrouwen. ‘Ik heb voor mezelf een afweging gemaakt: het belang van vertrouwelijkheid woog zwaarder.’ Die vertrouwelijkheid zou nodig zijn geweest omdat er k..

