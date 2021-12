Leegloop bij VVD: ook minister Dekker komt niet in een nieuw kabinet

Den Haag

Dekker liet maandag in een interview met De Telegraaf weten dat het ‘tijd is voor iets anders’. Hij werd in 2017 de eerste minister voor Rechtsbescherming, een portefeuille die is ondergebracht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij van 2012 tot 2017 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dekker weet nog niet wat hij nu gaat doen. Met zijn vertrek is de leegloop in de VVD compleet. Eerst vertrok Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken) vanwege zijn leugentje over zijn verblijf in een Russische datsja.

Bruno Bruins (Volksgezondheid) bezweek onder de druk van de coronacrisis. Eric Wiebes (Economische Zaken) trad af vanwege de toeslagenaffaire. Cora van Nieuwenhuizen vertrok nadat ze een..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .