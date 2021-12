Rutte: ‘Omikron hadden we ook met een langetermijnstrategie gewoon gekregen’

‘Omikron hadden we ook met een langetermijnstrategie gewoon gekregen’, zei demissionair premier Mark Rutte dinsdag in het coronadebat. De Tweede Kamer keerde terug van reces om te debatteren over de lockdown. Die is nodig vanwege de omikronvariant, verdedigden Rutte en coronaminister Hugo De Jonge zich. Die variant is veel besmettelijker - het effect op de ziekenhuizen is nog ongewis. Met de lockdown koopt het kabinet tijd, die in elk geval nodig is om de boosterachterstand in te lopen en de zorg ruimte te bieden zich voor te bereiden op een nieuwe coronagolf.

Dus moet Nederland nóg een keer de kinderen thuis opvangen, moeten ondernemers nóg een keer de deuren sluiten en wacht Nederland net als vorig jaar nogmaals donkere feestdagen..

