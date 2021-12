Nederland ‘uit voorzorg’ in lockdown: kabinet vreest overspoelde ziekenhuizen door omikron

Kabinet kiest voor lockdown uit angst voor een nu nog onzeker omikron-scenario. ‘Maar als we wachten tot we zeker weten wat we vrezen, zijn de ziekenhuizen overstroomd’, zegt premier Rutte.

Den Haag

Het kabinet heeft een week voor Kerst het land voor vier weken op slot gedaan. Grote angst voor de omikronvariant, hoewel nog omgeven met allerlei onzekerheden, is daarbij van doorslaggevende betekenis. Ondanks het gemiddeld afnemende aantal besmettingen, is de druk op de zorg nog groot. Een snelle opmars van omikron zou in januari tot overspoelde ziekenhuizen kunnen leiden. ‘We grijpen in uit voorzorg’, zei premier Mark Rutte zaterdagavond. ‘Dat is het ingewikkelde verhaal dat we vanavond moeten vertellen.’ Want nú dalen de besmettingscijfers nog, maar het kabinet wil een nieuwe, vijfde golf zo lang mogelijk vóórblijven.

In de tussentijd wordt gehoopt op het effect van de boostervaccinatie. Komende week worden er één miljoen prik..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .