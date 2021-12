Na 271 dagen presenteren de coalitiepartners van het kabinet-Rutte IV het regeerakkoord

Vlak na de laatste Tweede Kamerverkiezingen, op 17 maart, liet demissionair minister-president Mark Rutte zich ontvallen dat hij hoopte het record formeren te gaan verbreken; Nederland had midden in de coronacrisis snel een nieuw kabinet nodig. Het record waar Rutte op doelde, stond op naam van het kabinet-Drees: 31 dagen, in 1948.