Krappe arbeidsmarkt zit miljardenplannen dwars

Het kabinet stelt miljarden extra beschikbaar om de woningmarkt vlot te trekken, de kinderopvang gratis te maken, meer onderwijsgevenden aan te stellen en vaklieden op te leiden. Maar waar moeten al die mensen vandaan komen? De arbeidsmarkt is nooit krapper geweest dan nu. Het personeelstekort lijkt de achilleshiel te worden van het regeerakkoord.

Een kapperszaak zoekt personeel. Sinds augustus is het aantal beschikbare banen in Nederland groter dan het aantal werklozen, volgens het CBS.

Goed nieuws kan een dag na de presentatie van het regeerakkoord toch ineens klinken als slecht nieuws. Dat gebeurde donderdag toen het Centraal Bureau voor de Statistiek bekendmaakte dat het aantal werklozen in november opnieuw is gedaald. Nog nooit was de arbeidsmarkt zo krap: op 126 vacatures zijn er nu 100 werklozen.

Daarmee lijkt het personeelstekort de achilleshiel van de ambitieuze plannen van het kabinet te worden. Want miljarden zijn er genoeg om de huizen te bouwen en kinderen op te vangen, maar waar vindt Rutte IV de mensen?

Alvast een lichtpuntje: ze zijn niet op. Nog altijd staan ruim een miljoen Nederlanders aan de kant, onder wie arbeidsbeperkten, die (meer) zouden willen werken.

