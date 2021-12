Oppositie wantrouwt nieuwe beloftes van oude gezichten: eerst zien, dan geloven

Den Haag

Dualisme? Politieke cultuurverandering? Meer macht naar het parlement? Veel Kamerleden hebben vooralsnog geen greintje vertrouwen in de beloftes van het aanstormende kabinet-Rutte IV. Dat cynisme werd donderdag in het debat over het nieuwe coalitieakkoord alleen maar versterkt: bij hun eerste kans iets van die ‘nieuwe cultuur’ te laten zien, vervielen VVD, D66, CDA en ChristenUnie snel in oude patronen. Ondanks de ‘nederige’ houding van de vier coalitiepartijen, werd daarom weinig waarde gehecht aan hun beloftes op verbetering. Oppositiepartijen zien vier oude zakken en kunnen nauwelijks geloven dat daar plotsklaps nieuwe wijn in zit. ‘Als dit de voorbode is van hoe de nieuwe bestuurscultuur eruitziet, ben ik het nu al zat’, verz..

