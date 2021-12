Oppositie woedend over ‘bezuinigingen’ op de zorg, maar staan die eigenlijk wel in het regeerakkoord?

Van links tot rechts loopt de oppositie te hoop tegen bezuinigingen op de zorg. Maar wat staat daarover precies in het nieuwe regeerakkoord?

Den Haag

Als de plannen van het kabinet werken, wordt over dertig jaar 4,5 miljard euro minder uitgegeven dan als dit kabinet geen beleid zou maken. Daar sloeg zowat de voltallige oppositie na lezing van het regeerakkoord meteen op aan. Het bedrag wordt gemakshalve afgerond tot 5 miljard euro en dat bedrag wordt ‘bezuinigd’.

Daar valt nogal wat op af te dingen. Gezondheidsinstituut RIVM heeft berekend dat in 2060 bij ongewijzigd beleid in euro’s van vandaag 127 miljard aan zorg wordt uitgegeven, 33 procent meer dan nu. Dat is nog de voorzichtigste raming. De zorguitgaven kunnen ook exploderen tot 291 ..

