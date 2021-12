ChristenUnie stapt desnoods uit kabinet: ‘Bij voltooid leven trekken wij een grens’

De ChristenUnie blijft erbij dat de partij niet meewerkt aan een wet voltooid leven. Desnoods stapt de partij uit het kabinet. Tegelijk zijn Gert-Jan Segers en Carola Schouten tevreden over het coalitieakkoord. ‘Daarin staat nu expliciet dat we minder abortussen willen.’

Den Haag

Wie het coalitieakkoord van het kabinet-Rutte IV leest, moet concluderen dat de ChristenUnie op medisch-ethisch gebied heeft moeten inleveren. Over het wetsvoorstel voltooid leven van D66 hebben de coalitiepartijen geen afspraken gemaakt, waardoor individuele Tweede Kamerleden daar zelf een besluit over mogen nemen. Dat geldt ook voor wetsvoorstellen om de vaste bedenktermijn bij abortus af te schaffen en de abortuspil via de huisarts te verstrekken. Heeft de partij daar niet te veel weggegeven?

‘Een aantal wetten ligt al in de Tweede Kamer. Dat zal inderdaad een vrije kwestie zijn’, reageert partijleider Gert-Jan Segers. Tegelijk trekt hij ook een streep: ‘Van voltooid leven heb ik voor de verkiezingen gezegd: dat gaan wij niet ..

