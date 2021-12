D66-leider Sigrid Kaag: het werk van Els Borst wordt voortgezet

Het ‘nieuwe leiderschap’ dat D66-leider Sigrid Kaag beloofde, moet komen van oude gezichten: de partij stapt opnieuw in een coalitie met VVD, CDA en ChristenUnie. Toch is de politica blij dat er na negen maanden eindelijke een akkoord ligt. ‘Eén dag voelde in deze formatie soms als duizend jaar.’

Den Haag

D66-leider Sigrid Kaag had het vóór de verkiezingen al beloofd: haar partij zou alleen deelnemen aan een kabinet met ‘progressief’ beleid voor klimaat, migratie en onderwijs. En vooral: vooruitgang op medisch-ethisch gebied. Want opnieuw ‘vier jaar stilstand’ was voor de katholieke partijleider geen optie.

U wilde een progressief coalitieakkoord. Is dat gelukt?

‘Ja. Ik heb aan het begin gezegd: we doen het goed, of we doen het niet. Het is goed geworden.’

Toch stapt D66 onder uw leiding wederom in een coalitie met twee christelijke partijen. Daar moest u eerder niet aan dénken.

‘Na maandenlang onderhandelen vond ik dat iemand naar voren moest stappen. Wíj hebben toen de knoop doorgehakt en onze blokkade opzij gezet van CDA en Christe..

