Kinderopvang grotendeels gratis en nieuwe kerncentrales: dit staat er in het coalitieakkoord van Rutte IV

bestuurscultuur

De nieuwe bestuurscultuur, het onderwerp dat vooral onder aandrang van D66 – ‘nieuw leiderschap’ – de afgelopen maanden dominant was, speelt een hoofdrol in het coalitieakkoord. Acht alinea’s telt het voorwoord. Daarvan gaan er vier over het functioneren van de overheid zelf.

Rutte IV wil een ‘andere politieke cultuur. Een politiek waarin verschillen worden overbrugd in plaats van worden uitvergroot’. Daarvoor zal samenwerking worden gezocht met constructieve partijen – dus ook met de partijen die in de formatie buiten de deur werden gehouden. De democratische rechtsorde moet versterkt worden. ‘De sterke overheid die wij voor ons zien heeft oog voor de menselijke maat, is begrijpelijk, bereikbaar en aanspreekbaar.’ Zo hoopt..

