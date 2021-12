Wopke Hoekstra gaat als partijleider het kabinet in: ‘Dat past goed bij het CDA’

CDA-leider Wopke Hoekstra: 'Ik ben over het akkoord heel tevreden, maar eerlijk is eerlijk: we zullen het nu moeten waarmaken.'

Den Haag

Het CDA verloor bij de verkiezingen, Kamerlid Pieter Omtzigt vertrok uit de partij, maar toch gaan de christendemocraten weer regeren. Partijleider Wopke Hoekstra stapt zelf als minister in het nieuwe kabinet, maar wil in die rol ook zijn partij blijven aanvoeren. Het coalitieakkoord biedt hem die mogelijkheid, zegt Hoekstra. ‘We gaan de balans herstellen op thema’s die voor veel mensen belangrijk zijn.’

Wat bedoelt u met ‘de balans herstellen’?

‘Denk aan het levensgrote probleem dat we hebben met de cocaïnemaffia. Ik wil inzetten op méér preventie, door te investeren in jongeren en in buurten, maar ook op méér law and order - waarbij we ons laten inspireren door de Italiaanse aanpak van de maffia. Of denk aan de balans in..

