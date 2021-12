‘Medisch-ethisch’ vrije kwestie

Dat staat in het regeerakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie woensdag hebben gepresenteerd. Een vrije kwestie betekent dat alle Kamerleden zelfstandig een afweging maken.

Den Haag

De partijen constateren dat de meningen over een regeling voor voltooid leven ‘in de politiek en de samenleving’ uiteenlopen. Het wetsvoorstel van D66 om dat mogelijk te maken wordt daarom een vrije kwestie in de Kamer.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart noemde ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers ‘voltooid leven’ in het Nederlands Dagblad een breekpunt. Zijn partij wil niet meewerken aan een kabinet dat stervenshulp mogelijk maakt voor mensen die hun leven voltooid vinden.

Ook het voorstel van D66 om de wettelijke bedenktermijn bij abortus te schrappen, wordt een vrije kwestie. De partijen hebben daarover geen afspraken gemaakt. Wel staat in het akkoord dat de red..

