Uit angst voor omikron doet kabinet alsnog wat het juist wilde voorkomen: scholen sluiten

Den Haag

Het sluiten van basisscholen is een flinke tegenvaller, die op veel kritiek kan rekenen van onderwijsorganisaties en oppositiepartijen. Het kabinet ‘moet’ de maatregel nu echter nemen, verklaarde demissionair premier Mark Rutte dinsdag, vanwege de opmars van de omikronvariant. Als kinderen zoveel mogelijk in ‘hun eigen bubbel’ blijven, daalt het risico dat ze het virus rond Kerst overdragen aan opa en oma. De bedoeling is dat scholen 10 januari weer opengaan. ‘Maar ik kan niets garanderen’, zei Rutte.

Verder wordt de boostercampagne flink opgevoerd. Elke achttienplusser kan in de t..

