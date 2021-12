SGP-vrouw Eline Nieuwland op Dordtse kandidatenlijst: ‘De discussie is soms lastig’

Na Lilian Janse en Paula Schot bent u de derde vrouw op een verkiesbare plaats op een kandidatenlijst namens de SGP. Hoe bent u tot deze beslissing gekomen?

‘Net voor de zomervakantie ben ik gevraagd en ik heb er even over nagedacht. Is het te combineren met mijn werk bij het ministerie van Financiën en de zorg voor mijn gezin? Daarnaast had ik wel verwacht dat mijn kandidatuur aandacht zou krijgen, als vrouw op een SGP-lijst. Voor mij persoonlijk hoeft dat niet zo. De discussie is soms lastig, want de meningen in de achterban zijn hierover verdeeld. Ik zou het vervelend vinden als ik mensen pijn doe met mijn kandidatuur.’

Waarom hebt u dan toch gekozen voor een plek op de kandidatenlijst?

‘Het bestuur heeft mij benad..

