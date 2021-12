Terugblikken op de formatie: ‘Segers wilde niet de laatste blokkade zijn tussen een kabinet of nieuwe verkiezingen’

Woensdag wordt het coalitieakkoord gepresenteerd, waar VVD, D66, CDA en ChristenUnie de afgelopen maanden over hebben onderhandeld. Een terugblik op de roerige formatie, met politiek verslaggever Gerard Beverdam.

De uitgelekte notitie van Ollongren, het spel van uitsluiten en blokkades, en uiteindelijk toch weer een kabinet met dezelfde partijen. Hoe kijk je terug op de formatie?

‘Het begon met een tamme campagne. En in Den Haag wordt daarover gezegd: na een saaie campagne krijg je de moeilijkheden pas in de formatie. Dat werd extreem versterkt door de notitie van Kajsa Ollongren die uitlekte. Die heeft enorm veel impact gehad. Dan denk ik niet alleen aan de opmerking ‘functie elders’ over Pieter Omtzigt, maar ook aan de opmerking dat PvdA en GroenLinks elkaar niet helemaal zouden vasthouden. Die hebben dat dus als tegenreactie wél gedaan.

Het Kamerdebat van 1 april met een aangenomen motie van afkeuring tegen Mark Rutte, heeft ook veel i..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .