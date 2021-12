De wording van kabinet-Rutte IV: dit zijn de zeven cruciale momenten in de langste formatie ooit

1. Rutte de onbetwiste winnaar, Kaag tweede (17 maart)

Het is een prestatie van formaat waar menig andere Europese leider met jaloezie naar kijkt: VVD-premier Mark Rutte komt bij de verkiezingen voor de vierde maal op rij als onbetwiste winnaar uit de bus.

Het is zeker voor linkse kiezers een verrassende uitslag. Na het aftreden van het voltallige kabinet vanwege het toeslagenschandaal in januari 2021 hoopten zij dat de zittende macht een draai om de oren zou krijgen bij de verkiezingen. Maar de oude coalitie wint. De combinatie VVD, D66, CDA en CU krijgt er zelfs drie zetels bij.

Een doorstart zou in ieder ander land een formaliteit zijn, maar blijkt in Nederland geen vanzelfsprekendheid. Vooral vanwege ..

