‘2000 plekken voor opvang afdwingen’

Den Haag

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) gaat verdergaande maatregelen nemen om in december nog zeker tweeduizend opvangplekken voor asielzoekers te regelen. De afgelopen tijd zijn er in samenwerking met de overheden 8500 extra plekken geregeld als noodopvang. Het demissionaire kabinet had hiertoe opgeroepen. Maar het is niet voldoende om de acute problemen op te vangen, schrijft Broekers in een brief aan de Tweede Kamer.

Ze concludeert ‘dat de tot nu toe gevolgde werkwijze niet langer volstaat. Dat betekent dat er maatregelen genomen moeten worden die garantie geven op extra opvangplekken.’ Wat die maatregelen precies inhouden, zal ze op korte termijn bekendmaken. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .