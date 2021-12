Amersfoort

Per 1 maart verlaat hij het WI na ruim acht jaar, om directeur te worden bij woningcorporatie Woonbron in Rotterdam. In 2012 promoveerde Beekers op het thema volkshuisvesting. ‘Als inwoner van Rotterdam heb ik woningcorporaties het verschil zien maken’, laat Beekers weten. ‘Woonbron heb ik leren kennen als een hoopvol realistische club.’ Voorzitter Wouter de Jong van het WI zegt dat Beekers ‘mooie impulsen heeft gegeven aan de verdieping en vernieuwing van het gedachtegoed van de ChristenUnie’. Binnenkort zal de zoektocht naar een nieuwe WI-directeur starten, zegt De Jong. <

