Zij worden genoemd voor het kabinet

Den Haag

Ondanks alle rumoer rond zijn persoon dit jaar, is één plek in het volgende kabinet al vergeven: die van premier. VVD-leider Mark Rutte wordt ‘gewoon’ weer aanvoerder van het volgende kabinet. Zijn redenering is simpel. De kiezers maakten op 17 maart van de VVD de grootste partij met 34 zetels, één zetel meer dan bij de vorige Kamerverkiezingen in 2017. Het ‘hier scheiden onze wegen’ van D66-aanvoerder Sigrid Kaag en het ‘niet in een nieuw kabinet onder Rutte’ van ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers hebben eerder al geen stand gehouden, en dus is het kabinet-Rutte IV in aantocht.

Normaal gesproken claimt de tweede partij het ministerschap van Financiën, zoals het CDA in 2017 deed. Die post geldt als prestigieus en invloedrijk, omd..

