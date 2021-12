Kabinet: vrijgeven patenten coronavaccins ‘geen oplossing’ voor arme landen

Het tekort aan coronavaccins in arme landen los je niet op door patenten van farmaceuten op te heffen. Dat stelt minister Tom de Bruijn (Ontwikkelingssamenwerking). ‘Het is geen toverstokje.’

Den Haag

Door fabrikanten het alleenrecht op de vaccinproductie te ontnemen, betogen voorstanders, kunnen wereldwijd veel meer doses worden geleverd. Op die manier blijven ook voor armere landen genoeg prikken over om de bevolking in te enten. Maar volgens het Nederlandse kabinet is de praktijk veel complexer. Bovendien ontbreekt internationale steun voor het gedwongen vrijgeven van patenten, zei demissionair minister Tom de Bruijn (Ontwikkelingssamenwerking) donderdag in de Tweede Kamer.

In veel landen ligt de vaccinatiegraad fors lager dan in Nederland. Waar hier ruim driekwart van de volledige bevolking is gevaccin..

