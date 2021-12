‘Huisvesting statushouder blijft lastig’?

Het kabinet kan op korte termijn niets doen voor de duizenden statushouders die in overvolle asielzoekerscentra verblijven. Het gebrek aan woningen en de hoge instroom van asielzoekers zit de huisvesting van statushouders in de weg.

Den Haag

Dat bleek woensdag in het Kamerdebat over de opvangcrisis. De Kamer wilde van de bewindspersonen weten hoe zij tegelijk de woningnood en de overlopende asielopvang aanpakken. ‘Kan de regering aangeven wanneer dit is opgelost?’, vroeg SP’er Jasper van Dijk over het gebrek aan huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. ‘Wat kan de minister doen?’, wilde ook Kamerlid Faissal Boulakjar (D66) weten.

Maar concrete oplossingen had het kabinet niet. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) benadrukte het belang van een eigen woning voor de integratie van statushouders. Het probleem: een krappe woningmarkt voor te veel mensen. Voorlopig is het kabinet volledig afhankelijk van de bereidwilligheid van gemeenten, die de..

