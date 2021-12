‘Gemeente moet schulden afkopen’

Den Haag

Dat zegt demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken). Hij lanceert woensdag een al eerder aangekondigd Waarborgfonds van 30 miljoen euro. Dat fonds moet gemeenten de garantie bieden dat zij het geld terugkrijgen. Het afkopen van schuldeisers geeft schuldenaren meer rust en zorgt ervoor dat zij eerder schuldenvrij zijn, aldus Wiersma in een interview met het Nederlands Dagblad. De bewindsman wil dat uiteindelijk in 80 tot 90 procent van de gevallen de schuldeisers worden afgekocht.

Het Waarborgfonds komt er op initiatief van de ChristenUnie. CU-leider Gert-Jan Segers is blij dat het nu officieel gelanceerd wordt. Het afkopen van schulden geeft perspectief aan mensen die ‘gevangen zitten in een systeem van inc..

