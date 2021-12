‘We moeten voorkomen dat schulden steeds maar groter worden’

Den Haag

‘Mensen met schulden worstelen daar gemiddeld vijf jaar mee voordat ze op zoek gaan naar hulp’, zegt demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken. ‘Ze hebben dan gemiddeld veertien schuldeisers en 40.000 euro schuld.’ En dus probeert het demissionaire kabinet hen eerder te helpen. Bijvoorbeeld door gemeenten op de hoogte te brengen als inwoners achterlopen met het betalen van de huur, energierekening of zorgpremie. ‘Het is belangrijk dat we die ellende voorkomen. Maar als je toch een schuldenberg hebt opgebouwd, wil je er ook zo snel mogelijk weer vanaf’, zegt hij. Daarom wil hij gemeenten aanmoedigen inwoners met schulden ‘saneringskredieten’ aan te bieden. Daarbij koopt de gemeente de schulden van schuldeisers..

