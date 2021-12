Kabinet schuift 2G-besluit naar nieuwe jaar

Het demissionaire kabinet wil het omstreden voorstel voor een zogenoemd 2G-beleid pas in het nieuwe jaar bespreken met de Tweede Kamer. Dat schrijft coronaminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Eigenlijk zou de Kamer zich er deze week over buigen.

Den Haag

In het plan van het kabinet zouden alleen mensen die zijn gevaccineerd of recent zijn genezen van een coronabesmetting nog toegang kunnen krijgen tot plekken waar het risico op een besmetting hoog is. In de huidige situatie is ook een negatieve test een optie.

Het voorstel stuitte in de Tweede Kamer op veel verzet. Het kabinet vindt het nog steeds een goed idee om 2G mogelijk te maken, maar gezien de hoge besmettingscijfers en de opkomst van de omikron-variant denkt het niet ‘dat er op korte termijn ruimte ontstaat om (delen van) sectoren waar sprake is van een omgeving met een hoog risico op basis van 2G te kunnen openen’.

Tegelijkertijd erkent demissionair-minister De Jonge in zijn brief dat in de Kamer ‘steun op dit moment..

