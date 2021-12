Bestuurders hebben volgens Wim Voermans te veel macht: ‘De omgang met de Grondwet is ongelofelijk los’

De machtsbalans in Nederland slaat te ver door naar bestuurders, vindt hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. ‘Ze runnen het land steeds meer als een bedrijf en het democratisch eigenaarschap gaat kapot.’ Maar hij ziet ook een lichtpuntje, in de Tweede Kamer.

Sinds kort is Wim Voermans (60) weer welkom bij de Raad van State. Drie jaar lang werd hij, al twintig jaar hoogleraar staats- en bestuursrecht in Leiden, niet meer uitgenodigd bij het hoge college dat regering en parlement adviseert over wetgeving.

Nadat de Raad van State in 2017 wel erg makkelijk en slordig akkoord was gegaan met de intrekking van het raadgevend referendum door dit kabinet, had Voermans gewezen op de lange geschiedenis van toenmalig vicepresident Piet Hein Donner (CDA) als fervent tegenstander van volksraadplegingen. Het kwam hem op een nijdige brief van Donner te staan en, daarna, op een lange, ijzige stilte.

De huidige vicepresident, D66’er Thom de Graaf, wilde wel weer met Voermans in gesprek. Dat verloopt prett..

