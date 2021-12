Frustratie bij ‘machteloze’ oppositie om beperkte invloed op coronabeleid

Bij oppositiepartijen groeit de frustratie over de beperkte invloed van het parlement op de coronabestrijding. Onder meer GroenLinks, SP en Volt voelen zich voor het blok gezet om met weinig informatie toch te besluiten over vergaande maatregelen.

Den Haag

Ben je vóór of tegen het eerder sluiten van winkels, de avondlockdown en de herinvoering van de mondkapjesplicht? Op die vraag moeten Tweede Kamerleden dinsdag weer een antwoord formuleren, bij de stemming over het nieuwe maatregelenpakket van het kabinet. Maar, werpen oppositiepartijen tegen: kán het parlement dat wel?

In het periodieke coronadebat, woensdag, hekelde de oppositie het informatiegebrek over het beoogde effect van de nieuwe maatregelen. ‘Wat moeten de genomen maatregelen eigenlijk opleveren?’, wilde SP-Kamerlid Maarten Hijink weten van het demissionaire kabinet. Het is namelijk onbegrijpelijk, vindt Hijink, dat een groep vrienden overdag wél samen naar de McDonald’s kan, maar ’s avonds niet een potje mag voetballen...

