FVD-senator neemt afstand van vaccinkritiek Baudet

Eerste Kamerlid Paul Frentrop van Forum voor Democratie volgt niet zijn partijleider Thierry Baudet in diens oproepen aan mensen om zich niet te laten vaccineren.

Den Haag

Tijdens een debat meldde hij, uitgedaagd door zijn voormalig partijgenoot Henk Otten, dat hij zelf wel gevaccineerd is. ‘Ik ben geen medicus en ik zou het afraden om medische adviezen op te volgen van welke partijleider dan ook’, aldus Frentrop. Ook wilde hij niet ingaan op uitspraken van Baudet ‘om te stoppen met luisteren naar klojo’s in witte jassen’, zo hield senator Maarten Verkerk van de ChristenUnie de FVD’er voor. Frentrop zei niet te willen reageren op zaken die niet in de Eerste Kamer zijn gezegd, ‘anders blijf ik aan de gang’.

Baudet omschreef de vaccinaties tegen corona vorige week nog als ‘semi-verplichte gifinjecties’. Via Twitter riep hij eerder al mensen op zich niet te laten vaccineren. Dat de fractievoorzitter in..

