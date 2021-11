Den Haag

Mensen die het geslacht in hun geboorteakte wilden aanpassen, moesten een gedwongen sterilisatie en geslachtsverandering ondergaan.

Het is voor het eerst dat een land publiekelijk excuses aanbiedt voor dergelijke wetgeving, in Nederland van kracht van 1985 tot 2014. ‘Deze wet heeft ongelooflijk veel pijn veroorzaakt bij transgender- en intersekse personen’, aldus Van Engelshoven in de Ridderzaal. ‘De overheid heeft mensen het recht ontzegd om ouder te zijn, om kinderen te hebben. De overheid moet zich er rekenschap van geven dat zij onnodig leed heeft toegevoegd. Dan moet je de personen die het betreft in de ogen kijken als je de excuses uitspreekt op een voor zo’n belangrijke ceremonie passende plek.’

Vorig jaar november boo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .