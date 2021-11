Habtamu de Hoop: ‘Hard werken, dan red je het wel. Mensen die dat zeggen, zijn zelf vaak wél geslaagd in het leven’

Van vondeling in een Ethiopisch café tot Kamerlid voor de PvdA. En dan ook nog eens in slechts 23 jaar. Het klinkt als een succesverhaal, maar zo ziet Habtamu de Hoop het zélf liever niet. Hij heeft ‘enorm veel geluk’ gehad, meent het PvdA-Kamerlid. Nu wil hij anderen helpen – te beginnen in het onderwijs. ‘Een acceptatieplicht doorbreekt de segregatie op refoscholen.’