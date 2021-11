ChristenUnie: meer geld nodig voor politievrijwilligers

Een nieuwe politieauto staat bij het Politiedienstencentrum. In het nieuwe ontwerp zijn de strepen twee keer zo breed en hoger geplaatst. Ook de kleuren zijn aangepast, zo is de oranje streep van de politie en marechaussee naar rood veranderd.

Politievrijwilligers ondersteunen, vaak naast hun reguliere baan, de beroepspolitie in hun taken. Ze voldoen aan dezelfde opleidingseisen als beroepsagenten, en leveren volgens Bikker een grote bijdrage aan de inzet van de politie. Daarom vraagt de ChristenUnie de regering om jaarlijks zes ton vrij te maken voor de opleiding tot politievrijwilliger.

De partij hoopt dat daarmee toegewerkt kan worden naar de 10 procentnorm. Die houdt in dat het aantal vrijwilligers rond de 10 procent van de totale operationele kracht van de politie moet liggen, wat neerkomt op ongeveer 5100 mensen. Al jarenlang wordt die norm niet gehaald: er zijn momenteel grofweg 2700 politievrijwilligers.

In tegenstelling tot voorgaande jaren, is in de huidige begroting van Justitie en Veiligheid geen geld vrijgemaakt voor de vrijwilligersopleiding. De ChristenUnie vreest dat de politie, die al kampt met grote capaciteitsproblemen, hierdoor nog verder onder druk komt te staan.

Met het geld uit de begroting werden de afgelopen jaren vooral de opleidingsachterstanden van huidige vrijwilligers weggewerkt, vertelt Bert van der Wees, bestuurslid van de Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV). Daardoor was er weinig aandacht voor het opleiden van nieuwe vrijwilligers. De afgelopen twee jaar ging de vrijwilligersopleiding niet door, en de klas die in 2022 begint, bestaat uit slechts 24 personen, zegt hij. ‘Dat is wel erg weinig.’

Volgens Van der Wees vindt de politie de hulp van vrijwilligers waardevol. ‘Maar de aandacht van de politieacademie ligt bij het opleiden van het beroepspersoneel’, zegt hij. ‘Door de hoge uitstroom en vergrijzing bij de politie is er veel vraag naar nieuwe beroepsagenten, waardoor de politieacademie al is overbelast.’ Maar ook het vrijwilligersbestand vergrijst nu, waarschuwt hij. ‘Als er nu niets gebeurt, halen we nooit die norm.’

De ChristenUnie wil de opleiding zo inrichten, dat op meerdere plekken in het land vrijwilligers kunnen worden opgeleid. Ook Van der Wees hoopt hierop. ‘Laten we kijken of we vrijwilligers bij roc’s kunnen opleiden’, stelt hij voor. ‘Die scholen zijn in staat een deel van de opleiding over te nemen en de druk te verlichten.’ <