Den Haag

Wie zich niet laat vaccineren, zal op korte termijn besmet raken met het coronavirus en zo bescherming opbouwen. Volgens coronaminister Hugo de Jonge is dat ‘de meest waarschijnlijke uitkomst’ van aankomende winter. ‘De mate waarin die immuniteit aanhoudt en bestand is tegen eventuele mutaties, is nog onduidelijk. Maar ik ga ervanuit dat we naar een jaarlijkse vaccinatie toe moeten om die opgebouwde immuniteit te behouden.’

De Jonge maakt zich ‘grote zorgen’ om de huidige coronagolf. De druk op ziekenhuizen is het gevolg van ongeveer 1,2 miljoen mensen die nog geen prik hebben gehaald, zegt ..

