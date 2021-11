CDA wil einde aan gedogen harddrugs eigen gebruik

Het gedogen van zogenoemde ‘gebruikershoeveelheden’ harddrugs zoals xtc moet stoppen, bepleit het CDA in een nieuwe visie over de Nederlandse drugsaanpak.

Den Haag

Daarin staat de coalitiepartij een hardere aanpak van drugscriminaliteit voor. Als het aan het CDA ligt, krijgt iemand die straks voor het eerst gepakt wordt met harddrugs een boete. Bij de tweede keer volgt een taakstraf.

Hoewel harddrugs officieel verboden zijn, wordt bijvoorbeeld één xtc-pil gezien als bezit voor eigen gebruik en door de autoriteiten doorgaans gedoogd. Het CDA stelt dat op het Amsterdam Dance Event (ADE) het op zak hebben van vijf xtc-pillen zelfs gedoogd wordt, omdat ‘het voor de politie niet haalbaar is om bij elk getroffen drugsbezit tot arrestatie over te gaan’.

narcostaat

Volgens het CDA is het gedoogbeleid deels de oorzaak ‘waarom Nederland in veel hogere mate last heeft (gekrege..

