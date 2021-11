SGP’ers Oldebroek oneens met kieslijst

Oldebroek

Lang niet alle SGP’ers in Oldebroek zijn het eens met de beslissing van het lokale bestuur om Tom de Nooijer (21) niet op de kieslijst voor 2022 te zetten. Dinsdag werd bekend dat dit het geval zou zijn, waarop De Nooijer diezelfde dag nog liet weten op te stappen als raadslid. Volgens het Reformatorisch Dagblad speelde de kwestie al langer, en hebben ‘pleitbezorgers van De Nooijer’ de afgelopen weken geprobeerd hem wel op de kieslijst te krijgen. Waarom het bestuur De Nooijer geen plaats op de lijst wil geven, is niet duidelijk. Lijsttrekker Jan-Pieter Maas wil verder ook niet ingaan op vragen hierover. Leden die het niet met de beslissing eens zijn, willen een ledenvergadering. De Nooijer was drie jaar geleden bij zij..

